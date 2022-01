Home Rubato Kriegsschilderungen von Fritz Kreisler.

Fritz Kreisler kehrte 1914 nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns aus der neutralen Schweiz zurück und rückte knapp 40-jährig freiwillig als Reserveoffizier ein. Während eines Kosakenangriffes im Kampf gegen das zaristische Russland wurde der berühmte Geigenvirtuose schwer verwundet und verfasste sechs Monate später eine Beschreibung der psychischen Veränderungen an der Front. 1915 wurde dieses Selbstzeugnis in den USA publiziert, wo Fritz Kreisler seine Konzerttätigkeit wieder aufgenommen hatte. In der englischsprachigen Weltkriegs-Literatur gelten seine „Four Weeks in the Trenches“ als eine der bedeutendsten und emotional offensten Schilderungen über die persönlichen Front-Erfahrungen während der ersten Kriegswochen 1914. Clemens Hellsberg, ehemals Vorstand der Wiener Philharmoniker und Historiker, hat mit dem Zeithistoriker Oliver Rathkolb die Kriegsschilderungen unter dem Titel Trotz des Tosens der Kanonen 2015 für die erste deutsche Auflage ediert. Clemens Hellsberg ist im Rahmen des Kreisler-Schwerpuntes live zu Gast bei Musikchefin Ursula Magnes.