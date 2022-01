Home Der Klassik-Tjek Der große Fritz Kreisler-Tjek.

Emmanuel Tjeknavorian tut aktuell das, was er in letzter Zeit immer öfter tut: als Dirigent einspringen. Seine exzellente Repertoirekenntnis macht es möglich. So meldet sich unser Klassiktjek zur Jänner-Ausgabe seiner Sendereihe als Reisender zu einem Thema, das sich ebenso weltumspannend zeigt: Kunst und Leben des Wiener Geigers Fritz Kreisler. Daran kommt auch kein junger Violinist vorbei. Ist es Kitsch, ist es Schmalz, ist es genial? Was machte Kreislers Faszination aus? Der Tjek macht den Tjek.