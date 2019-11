Home Opernsalon Kristine Opolais.

Am 13. Oktober plauderte Thomas Dänemark im Haus der Musik mit der lettischen Sopranistin Kristine Opolais. In Wien war sie an der Wiener Staatsoper bis jetzt als Puccini-Tragödin Madama Butterfly, Tosca und Mimì zu erleben. Weit öfter durch Opernübertragungen im Kino aus der New Yorker Met. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung: Peter Schweighofer.

(c) Tatyana Vlasova