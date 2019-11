Ziemlich beste Freunde.

Das geplante Wortduell mit Philipp Hochmair musste aus terminlichen Gründen leider verschoben werden. Wir hoffen auf eine Sendung im kommenden Frühjahr. Als Einspringer fungiert Maximilian Kromer. Er ist DER Duopartner von Emmanuel Tjeknavorian. Bevor sich die beiden ernsthaft daran machten, gemeinsam zu musizieren, standen eher Fußball, Ausgehen oder die Schule im Mittelpunkt ihrer geteilten Interessen. Mit einem Weihnachtskonzert der Jugendlichen und einem gemeinsamen Kurs bei Pierre Amoyal in Lausanne hat sich das schlagartig geändert. Was es bedeutet am Podium als auch abseits davon befreundet zu sein, erläutert der Klassik-Tjek mit „seinem Bruder im Geiste“ Maximilian Kromer. In Wien sind die beiden das nächstemal am 11. Dezember im Brahms-Saal der Wiener Musikvereins zu erleben. Musik in der Sendung von Fritz Kreisler, Sergej Prokofjew, Johannes Brahms, César Franck, Franz Schubert, Francis Poulenc un Ludwig van Beethoven.

