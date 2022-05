Home Rubato KS Renate Holm.

Ihre Stimme verzauberte das Publikum: wo Renate Holm auftrat, da sorgte sie für den großem Auftritt! Die deutsch-österreichische Kammersängerin wirkte jahrzehntelang an der Volksoper Wien und an der Wiener Staatsoper. Am 21. April verstarb sie im Alter von 90 Jahren in Wien. Ihr Klavierbegleiter Prof. Fritz Brucker sowie ihre Sekretärin Regine Heithecker erzählen live im Studio über das Leben der Koloratursopranistin, die vom Schlagerstar zur Opernsängerin wurde. In Memoriam hören Sie einige der schönsten Aufnahmen aus Operette, Oper und Lied sowie Erinnerungen von Freundinnen und Freunden, darunter Donna Ellen und Clemens Unterreiner.