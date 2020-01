Home Rubato Künstlerhaus Präsidentin Tanja Prušnik.

Erstmals in seiner Geschichte haben die Mitglieder des im Jahr 1861 gegründeten Künstlerhauses, Gesellschaft Bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs, in ihrer Hauptversammlung am 24. Juni 2019 mit Tanja Prušnik eine Frau an ihre Spitze gewählt. „Als Künstler*innengemeinschaft übernehmen wir eine besondere soziale Verantwortung, die wir nach außen wie nach innen tragen und leben wollen.“ sagt sie über ihre Aufgabe. Was sie sich genau darunter vorstellt, wie es mit der Renovierung des Künstlerhauses aussieht und was es im Verein sonst noch Neues gibt, erzählt die Kärntner Slowenin live bei Michael Gmasz.

Bild © Tanja Prušnik/Joe Malina.