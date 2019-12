Home Perspektiven Kulinarisches Weihnachten.

Neun Mal Weihnachten – vom Burgenland bis zu Vorarlberg.

Werner Friedl hat jahrelang als Chefkoch für Luxushotels in Deutschland und Österreich gekocht. Seine Weihnachtsabende bestanden damals vor allem aus einem: viel Arbeit. Die internationalen Gäste wurden zu den Feiertagen mit extravaganten Festtagsmenüs verwöhnt. Heute ist Werner Friedl als Koch selbstständig – und kocht am liebsten so puristisch wie möglich. Für radio klassik Stephansdom hat er ein besonderes Weihnachtsmenü zusammengestellt – und gekocht. Das Menü ist inspiriert von traditionellen Gerichten aus ganz Österreich.

Eine kulinarische Einstimmung auf den Heiligen Abend.

Gestaltung: Gerlinde Petric-Wallner.

Die REZEPTE gibt es auch zum NACHKOCHEN!

Erstellt und erprobt von Koch Werner Friedl:

HIER KLICKEN: Weihnachtsrezepte von Werner Friedl.