Am 8. September singt Elisabeth Kulman mit Christian Elstner und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter David Afkam Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“ in Grafenegg. 2016 hat sie für ihre Interpretation dieses Werkes mit Kirill Petrenko und den Wiener Philharmonikern rauschende Kritiken bekommen. Mahler, Konzertantes und eigene künstlerische Programme liegen ihr ganz besonders am Herzen. Von der Opernbühne hat sie sich verabschiedet; wie überhaupt von sehr Vielem in ihrem Leben. Die Künstlerin ist live zu Gast bei Ursula Magnes.