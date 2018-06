In der Natur Kraft tanken mit einer Fahrt ins Grüne– das tun die Wienerinnen und Wiener jeden Sommer gern auf’s Neue. Und wenn sich Natur und Kultur miteinander verbinden lassen- umso besser! Die Pianistin Elisabeth Leonskaja verriet im Gespräch mit Arabella Fenyves, wie sie erstmals ihren Kraftort am Land entdeckte. Sie wird diesen Sommer wieder beim Kultur.Sommer.Semmering konzertieren. Florian Krumpöck leitet das Festival, das neues Leben in ein altes Grand Hotel der k.u.k. Zeit bringt. Ein Wiedersehen nach seinem Abschied von der Bühne wird es diesen Sommer dort mit Roland Neuwirth geben: der vielfach preisgekrönte Extremschrammler setzt im Kurhaus Semmering zu jazzigen Tönen an, gemeinsam mit Florian Krumpöck arbeitet er aber auch an einer Winterreise der besonderen Art.

