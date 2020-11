Home Rubato Kultur verschoben.

Aufgrund des schrecklichen Anschlages in der Wiener Innenstadt wurde diese Sendung terminlich verschoben. Aber auch ein barbarischer Gewaltakt soll diese Solidaritätsbekundung mit der österreichischen Kulturszene nicht stoppen.

Am kommenden Donnerstag hätte das Trio Revolution im Gläsernen Saal im Wiener Musikverein konzertieren sollen. Um das Coronavirus in Schach zu halten, wird dieser Abend im neuen Lockdown der Massnahmenstrategie geopfert. Was wir nicht opfern müssen ist die Chance, dem georgischen Trio auf radio klassik Stephansdom eine Plattform zu bieten. Hören Sie einen Ausschnitt aus einem aktuellen Hauskonzert, Musik aus der CD Undine mit zwei Mitgliedern, und ein Gespräch zu aktuellen Themen.

Am 12. November hätte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst das Finale des Wettbewerbs mdw great talent award stattfinen sollen. Ursula Magnes sitzt in der Kommission. Allerdings: aufgrund der aktuellen Ereignisse wird das Finale nicht vor Jänner stattfinden können, es wurde verschoben. Ich rede trotzdem darüber!

Und: ebenfalls am 12. November hätte die Premiere von Le Nozze di Figaro am Theater an der Wien stattfinden sollen. Die Sopranistin Cristina Pasaroiu wurde zur Gräfin ausgewählt. Jetzt ist sie natürlich traurig über den Lockdown.

Abgesagt oder verschoben: niemanden lässt der neue Lockdown kalt. Ich rede darüber, was sich aktuell (nicht) tut. So bleiben Künstler und Publikum in Kontakt.

Hören Sie zu!

Arabella Fenyves