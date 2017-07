Home Perspektiven Islamausstellung auf der Schallaburg

Dem Islam in Österreich widmet sich die Sonderausstellung auf der Schallaburg. In enger Zusammenarbeit mit Experten aus Wissenschaft und muslimischen Communities gestalteten die Kuratorinnen acht Kapitel, in denen jeweils aktuelle Fragen, historische Entwicklungen und unterschiedliche Sichtweisen behandelt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei aber stets die in Österreich lebenden Muslime, das tägliche Zusammenleben und der Umstand, inwieweit beide Seiten voneinander profitieren. Eine Sendung von Stefan Hauser.

