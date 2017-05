Kulturreise zum Lucerne Festival – Schweiz

1. Tag, 31. August 2017



Nach Ankunft in Zürich erwartet Sie bereits Ihr Guide, der Ihnen bei einer Stadtführung Zürich näher bringt. (Panoramarundfahrt und Stadtrundgang. Dauer: ca. 2 Stunden). Gemeinsames Mittagessen in Zürich in einem guten Restaurant in der Innenstadt, dann mit dem Bus nach Luzern. Check-In im Hotel und Zeit zur freien Verfügung. Stimmen Sie sich auf das heutige Konzert-Highlight ein!

Konzert im Rahmen von Lucerne Festival

19.30 Uhr Sinfoniekonzert 19 im KKL Luzern, Konzertsaal

Berliner Philharmoniker Dirigent: Sir Simon Rattle

Dmitri Schostakowitsch

2. Tag, 1. September 2017



Heute geht es auf den Pilatus, den Hausberg von Luzern. Zunächst gut 1-stündige Auffahrt zur Station Pilatus Kulm. Genießen Sie den atemberaubenden Rundblick über die Zentralschweizer Seen und die Alpen! Zeit zur freien Verfügung und Möglichkeit zum Mittagessen auf dem Pilatus. Die Talfahrt erfolgt mit der Panorama-Gondelbahn, anschließend mit der Seilbahn nach Kriens und mit dem öffentlichen Bus nach Luzern.

In Luzern besuchen Sie das Bourbaki-Panorama Museum*, ein bedeutendes europäisches Kulturdenkmal, ein riesiges Rundgemälde. Mit 112 m Länge und 10 m Höhe erinnert es an den Februar 1871, als während des Deutsch-Französischen Krieges 87.000 Soldaten der französischen Ostarmee in der Schweiz auf unbürokratische Weise Asyl fanden. Dies war die erste große Hilfsaktion des damals noch jungen Roten Kreuzes. Die Szenen des Übertritts bei Les Verrières sind beeindruckend detailgetreu und packend dargestellt. Anschließend Zeit zur freien Verfügung – Übernachtung im Hotel.

3. Tag, 2. September 2017



Nach dem Frühstück geht’s los mit lokalem Guide zur Stadtführung Luzern: Die Stadt ist dank ihrer Sehenswürdigkeiten, der zahlreichen Geschäfte in der Altstadt, der attraktiven Lage am See und der nahen Ausflugsberge Rigi und Pilatus Ziel für Touristen aus der ganzen Welt. Historische, mit Fresken geschmückte Häuser säumen in der autofreien Altstadt malerische Plätze wie etwa den Weinmarkt. Luzern ist eine Stadt der Plätze und Kirchen. Die Jesuitenkirche aus dem 17. Jahrhundert und die zwei Türme der Hofkirche sind aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Tradition und Moderne stehen nahe beieinander, denn die Stadt hat sich auch für innovatives Design einen Namen gemacht. Zu den architektonischen Höhepunkten gehört das futuristische Kultur- und Kongresszentrum, KKL Luzern des französischen Stararchitekten Jean Nouvel. Gemeinsames Mittagessen (2-Gang Menü) in einem guten Altstadtrestaurant in Luzern, dann Zeit zur freien Verfügung.

Konzert im Rahmen von Lucerne Festival

18.30 Uhr Sinfoniekonzert 22 im KKL Luzern, Konzertsaal

Mariinsky Orchestra Dirigent: Valery Gergiev

Klavier: Behzod Abduraimov, Daniil Trifonov, Sergej Redkin

Sergej Prokofjew: Klavierkonzerte Nr. 1-5

4. Tag, 3. September 2017



Am letzten Tag steht das KKL Luzern* am Programm: Die Führung im Kultur- und Kongresszentrum ist nicht nur für Fans moderner Architektur ein absolutes Muss, gilt es doch als Meisterwerk der Moderne und ist als solches weit über die Grenzen bekannt – nicht nur unter Musikliebhabern! Der Konzertsaal ist unter Kennern ein Begriff, denn die Akustik ist schlichtweg phänomenal und einzigartig. Rundgang durch das Haus im Rahmen einer spannenden Führung (Dauer ca. 1 – 1 ½ h).

Anschließend bequem per Bahn von Luzern zum Flughafen Zürich und Check-in für den Rückflug mit Austrian Airlines nach Österreich.