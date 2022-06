Home Startseite Kultursommer Stift Melk 2022

Ein Thementag in Zusammenarbeit mit dem Benediktinerstift Melk.

Von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Die Melker Sommerkonzerte feiern heuer ihr 25-jähriges Jubiläum. radio klassik bringt Ihnen einige Hightlights zu Gehör: Aufnahmen etwa aus dem Kolomanisaal und aus der Stiftskirche Melk, Aufnahmen von Künstlerinnen und Künstlern, die heuer bei den Sommerkonzerten auftreten werden. Weiters bietet der Thementag Einblicke in spezielle Stiftsführungen in den Stiftspark und „Auf den Spuren von Lukas Cranach“. Außerdem erfahren wir etwas über die Bibliotheksrestaurierung 2022-2032 und wir machen einen exklusiven Besuch in der Handschriftenkammer der Stiftsbibliothek.

https://www.stiftmelk.at/de/stift-melk-sommerkonzerte.html

Sommerkonzerte Stift Melk 31. Juli bis 28. August 2022

Ines Schüttengruber, Pianistin, Organistin und Intendantin der Melker Sommerkonzerte.

Orgelkonzerte im Stift Melk

Fünf Orgeln zählt das Benediktinerstift Melk. Zahlreiche Konzerte auf einer oder mehreren Orgeln hat der Kultursommer im Stift Melk zu bieten. Besondere Empfehlungen von Intendantin Ines Schüttengruber.

Matineekonzert mit Albin Paulus (Paradiesgarten und Gartenpavillon)

„Vom Paradies zur Erotik“ – ist der Titel eines Matineekonzertes im Rahmen des Melker Kultursommers, am Feiertag, am 15. August. Es ist ein Wanderkonzert im Stiftspark, im Paradiesgarten und im Gartenpavillon des Stiftes Melk – mit: dem Musiker Albin Paulus – zu hören ist er mit Dudelsack, Maultrommel, Gesang, aber auch mit allerlei Naturinstrumenten wie zum Beispiel mit der Holunderpfeife. Wir haben mit Albin Paulus über sein Programm gesprochen: Ausschnitte aus einem Telefoninterview, das Stefanie Jeller gemacht – und an dessen Ende es zu einem kleinen Konzert gekommen ist, Albin Paulus hat dafür spontan ein Instrument hergestellt, aus einem Löwenzahnstängel…

Sonderführung „Auf den Spuren von Lukas Cranach“

Zum 550. Geburtstag des Malers Lukas Cranach gibt es heuer im Stift Melk eine Sonderführung „Auf den Spuren von Lukas Cranach“ (jeden Samstag um 15.30). Das Stift beherbergt nämlich ein Madonnenbild von Cranach. Es hängt in der Prälatur, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir haben uns in die Prälatur begeben und eine Führung zu dem Madonnenbild mitgemacht.

Gartensommernächte: Pater Ludwig lädt ein

„Wildes Paradies“, „Marillentraum“ und „Gartenparadies“ das sind die Themen der drei Gartensommernächte im Rahmen des heurigen Kultursommers Stift Melk. An drei Mittwochabenden ist der Stitspark bis in die Nacht hinein geöffnet, es gibt Konzerte, Gin- und Bierverkostungen und Steckerl-Brot – ein Programm für Jung und Alt. Mehr zum Kultursommer Melk 2022 von Pater Ludwig Wenzl.

Ines Schüttengruber über den Kunstpfeifer Nikolaus Habjan

Am 4. August ist Nikolaus Habjan bei den Sommerkonzerten in Melk zu hören, mit Werken von Händel, Gluck, Mozart und Schubert. Wir hören eine Aufnahme von „Königin der Nacht“, Nikolaus Habjan, begleitet von Ines Schüttengruber an der Orgel.

Die Melker Stiftsbibliothek – Das Restaurierungsprojekt 2022-2032

Die Bibliothek des Stiftes Melk umfasst rund 100.000 Bücher – in diesem Jahr hat ein groß angelegtes Renovierungsprojekt begonnen, die Räumlichkeiten werden erneuert, der Brandschutz verstärkt – und jedes einzelne Buch wird begutachtet. radio klassik hat die Bibliothek besucht. Neben den Prunkräumen hatten wir Zugang zur Handschriftenkammer und den Berglzimmern, und haben dort die Bibliotheksverantwortlichen Bernadett Kalteis und Johann Deibl getroffen.

Sonderführungen im Stiftspark

Eine der Sonderführungen im Rahmen des Melker Klutursommers führt durch die barocke Parkanlage des Stiftes. Die Parkführungen finden im Kultursommers jeden Samstag um 17. 30 Uhr statt. radio klassik hat den Park gemeinsam mit der Kulturvermittlerin Martina Pirkner besucht. Unsere Eindrücke…