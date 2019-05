Home Rubato Kulturstädte Dresden und Leipzig.

Michael Gmasz hat auf Einladung der TMGS die vergangenen Tage auf Musik- und Kulturreise in Dresden und Leipzig verbracht. Eine intensive aber äußerst spannende, lehrreiche Zeit, gefüllt mit Museumsbesuchen, Stadtrundgängen und -fahrten, Konzertbesuchen und nicht zuletzt kulinarischen Highlights. Anlass dazu war u.a. die Eröffnung der 42. Dresdner Musikfestspiele durch das Festspielorchester unter der Leitung von Ivor Bolton. Im Rahmen dessen, hat sich auch Festspiel-Intendant Jan Vogler die Zeit für ein Interview genommen, in dem er u.a. Bezug auf das diesjährige Motto „Visionen“ nimmt. Außerdem gibt es Eindrücke aus dem Carl Maria von Weber Haus in Pillnitz, sowie dem Mendelssohn und Bachhaus in Leipzig zu hören – gepaart natürlich mit Musik der großen Söhne dieser beiden wunderschönen Städte!