Home Perspektiven Kulturausflüge Kunstmeile Krems.

Die Kunstmeile Krems bietet mit einer Vielzahl an Museen, Galerien, Kunst- und Musikfestivals ein umfangreiches und anspruchsvolles Kulturangebot. Auf einer Strecke von nur einer Meile haben Sie die Möglichkeit, am Tor zur Wachau verschiedenste zeitgenössische Kunstformen in historischem Ambiente zu erleben.

Die Landesgalerie Niederösterreich ist seit Ende Mai ein neuer, dynamischer Ausstellungsort auf der Kunstmeile. Sie verbindet die Bestände der Landessammlungen Niederösterreich mit wichtigen Privatkollektionen und reagiert mit Themen- und Personalausstellungen auf Fragen der Gegenwart. Grund genug um diese zu besuchen.

Georg Gatnar hat den künstlerischen Direktor, Christian Bauer auf der Kunstmeile getroffen und folgenden Kulturausflug gestaltet.

Bilder: (c) Kunstmeile Krems / OTS (Lachlan Blair.www.LOXPIX.com)