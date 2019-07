Interpret: Ute Gfrerer, Winnie Böwe, amarcord, Ensemble Modern, HK Gruber

Label: Ensemble Modern Medien

EAN: 4260131640407

Dass HK Gruber nicht nur einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit sondern auch ein hervorragender Interpret der zeitgenössischen Musik ist, stellt er Jahr für Jahr in Salzburg, Wien und auch international unter Beweis. Nun ist eine CD erschienen, auf der er sich gemeinsam mit dem, in Frankfurt am Main beheimateten, Ensemble Modern mit drei Werken von Kurt Weill beschäftigt.

„Oh show us the way to the next Whiskey bar“ – Kurt Weills Alabama Song, der spätestens mit der Rockband The Doors und späteren Coverversionen von Bette Midler, Johnny Logan oder Marianne Faithfull zu internationaler Bekanntheit gekommen ist, stammt ursprünglich aus dem sog. „Songspiel“ Mahagonny, das Weill 1927 auf Texte von Berthold Brecht komponiert und später auch in seiner Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny verwendet hat. Das Original sowie die Chansons des Quais von 1934 und schließlich die kleine Dreigroschenmusik für Blasorchester von 1928 gibt es jetzt in einer spannenden Neuaufnahme mit dem Ensemble Modern unter HK Gruber, sowie mit den ausgezeichneten Solistinnen Ute Gfrerer, Winnie Böwe und dem Vokalensemble amarcord zu erleben.

HK Gruber und seine Musikerinnen und Musiker schaffen es auf dieser CD, die kontrastreiche Musiksprache Weills ausgezeichnet herauszuarbeiten. Besonders viel Vergnügen bereiten dabei die äußerst abwechslungsreichen, selten zu hörenden Chansons des Quais, entstanden im ersten Jahr der Emigration in Paris und für diese Aufnahme noch einmal überarbeitet und arrangiert – Fünf Lieder mit 4 Zwischenspielen und einer kurzen Introduktion. Ute Gfrerers Stimme, natürlich klassisch ausgebildet aber nicht „divaesk“ ausgeprägt, passt ausgezeichnet zum Klang des Ensemble Modern, hier in Salonorchester Besetzung. Viele bekannte Melodien begegnen uns hingegen in der kleinen Dreigroschenmusik für Blasorchester und wie eingangs schon erwähnt, teilweise im „Songspiel“ Mahagonny. Kurt Weill hat in HK Gruber einen ausgezeichneten Verbündeten gefunden – Komposition und Interpretation auf Augenhöhe! (mg)