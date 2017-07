Wolgang Amadé Mozarts letzte Oper „La clemenza di Tito“, uraufgeführt noch vor der „Zauberflöte“ am 6. September 1791 im Prager Ständetheater, ist voll der musikalischen Schönheiten. Inwiefern eine Huldigungsoper in die heutige Zeit passt, wird auch die Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele in der Regie von Peter Sellers zeigen. Richard Schmitz präsentiert Ausschnitte der Opera seria mit Vesselina Kasarova, Júlia Hamari, Della Jones, Uwe Heilmann, Rainer Trost, Hillevi Martinpelto, Magdalena Kožená, Anne Sofie von Otter und John Relyea.

