Insofern nicht wegen des Corona-Virus abgesagt, findet am 22. März im Theater an der Wien eine konzertante Aufführung des Melodramma in zwei Akten La donna del lago von Gioachino Rossini statt. Anlass genug für Richard Schmitz, sich mit Werk und Musik aus dem Jahr 1819 zu beschäftigen. Es erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer Ausschnitte aus Gesamtaufnahmen der Oper mit Riccardo Muti, Maurizio Pollini (!), Alberto Zedda und Maurizio Benini.

(c) Rossini, La donna del lago, Paris 1824 – Albine, Bertram