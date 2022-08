In seiner 246. Ausgabe von per opera ad astra bringt Richard Schmitz Aufnahmen von „La Juive“ mit Neil Shicoff, Richard Tucker, Giovanni Martinelli, Joachim Sattler, Max Lorenz und José Carreras als Eleazar, Soile Isokoski, Yasuko Hayashi, Elisabeth Rethberg und Erna Schlüter in der Titelrolle, sowie Otto von Rohr, David Gwynne und Ferruccio Furnaletto als Kardinal Brogni. Simone Young, Anton Guadagno, Kurt Schröder und Antonio de Almeida dirigieren.

(Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper ab dem 5. September)

Bild © Wiener Staatsoper.