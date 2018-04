Home Operettenfenster La Périchole.

Eine frühe „Madame Pompadour“ in Peru oder doch eher eine Operettenversion der „Entführung aus dem Serail“? Hauptsache weit weg von Paris, wird sich Jacques Offenbach gedacht haben, als er seine Satire auf Napoleon III. schrieb. Dessen Schwäche für Mätressen war ebenso stadtbekannt wie jene des Vizekönigs Don Andres (Gerd Wiemer) in Offenbachs fernem Peru, der sich eine Geliebte nach der anderen an den Hof holt – bis er auf das arme Straßenmädchen La Périchole (Sabine Brohm) trifft. Energisch nutzt diese den Vizekönig aus, wie es ihr gefällt und dirigiert nebenbei ihren Verlobten Piquillo (Ralf Simon) nach Belieben herum. Einzig Operetten-Maestro Ernst Theis widersteht seiner Titelheldin und behält die Übersicht. Ein flottes Operetten-Feuerwerk in neuer deutscher Übersetzung, aufgenommen 2009 und 2010 mit dem Orchester der Staatsoperette Dresden.