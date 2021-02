In der 228. Sendung von per opera ad astra widmet sich Richard Schmitz Verdis Meisteroper „La Traviata“. Montserrat Caballé, Mirella Freni, Ileana Cotrubas, Anja Harteros und Anna Netrebko sind in der Titelrolle, Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Giuseppe di Stefano, Plácido Domingo als Alfredo, Thomas Hampson und Paolo Gavavnelli als Vater Germont zu hören. Lamberto Gardelli, Georges Prètre, Josef Krips, Tullio Serafin, Riccardo Muti, Carlos Kleiber, Carlo Rizzi und Zubin Mehta dirigieren.

Inhalt teilen