Rubato La Wally an der Volksoper.

Am 25. März hat die Oper La Wally von Alfredo Catalani an der Volksoper Wien Premiere. Das Bühnendrama der höchsten Emotionen spielt in den Tiroler Alpen– trotzdem wird dieses Verismo Juwel hierzulande nicht so oft gespielt. Live zu Gast im Studio sind die Mezzosopranistin Annely Peebo und der Tenor Vincent Schirrmacher. Sie plaudern über die aktuelle Produktion, werfen Licht auf die Handlung, und bringen jede Menge eigene Hörbeispiele mit. Ausserdem gibt es Ausschnitte aus der historischen Produktion mit Renata Tebaldi und Mario del Monaco– und La Callas darf Ebben, ne andró lontana singen.

Fotocredit: © Barbara Pálffy/Volksoper Wien.