Home Rubato La Wally.

Weltberühmt ist die große Arie aus Alfredo Catalanis Oper La Wally– aber das gesamte Werk kann sich hören und sehen lassen. Izabela Matula spielt in der neuen Produktion am Theater an der Wien eine starke Frau, die nicht um jeden Preis gehorsam sein will. Im Alpenland geht es nicht immer romantisch zu, zeigt die Vertonung des Romans Die Geier-Wally aus dem Jahr 1873. Können wir auch heute daraus etwas lernen? Arabella Fenyves geht zur Premiere und spricht mit Izabela Matula über Eigenbestimmung, gesellschaftliche Zwänge und mörderische Eifersucht. Hören Sie einen live Mitschnitt sowie andere Einspielungen der Vergangenheit.

Foto: (c) Herwig Prammer