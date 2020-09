Home Aktuell Lucy Landymore in Wien.

Am kommenden Mittwoch, 9. September musiziert die britische Multipercussionistin Lucy Landymore im Theater am Spittelberg. Sie nennt das Programm mit Freunden „My Nice Life“, „Mein schönes Leben“, ein Anagramm für die von ihr gespielten Instrumente der Firma Meinl Percussion. Die Künstlerin lebt in Wien und hat gemeinsam mit Aleksey Igudesman kurz im radio klassik Studio vorbeigeschaut. Ursula Magnes hat die beiden international wirkenden musikaischen Tausendsassa nach Aktuellem, Beethoven und Hans Zimmer befragt und exklusive musikalische Kostproben bekommen. Lucys neuestes Stück „Home“ zum Beispiel!

