Lang Lang und Bach.

Für den Olymp der Klavierkunst hat er sich lang Zeit genommen- und ihn für sein aktuelles Album gleich zwei Mal erklommen! Der Pianist Lang Lang präsentiert die berühmten Goldberg Variationen von Johann Sebastian Bach– live und als Studio Aufnahme. In der Thomas Kirche in Leipzig, wo Bach jahrzehntelang wirkte und auch begraben ist, spielte Lang Lang die Konzertaufnahme mit Publikum ein. Demgegenüber steht die penibel ausgefeilte Studioaufnahme. Auf gleich vier CDs verströmt Lang Lang nun also Balsam für die Seele. Hören Sie in seinen eigenen Worten, was Lang Lang über diesen großen Moment denkt und vergleichen Sie seine Aufnahmen in zahlreichen Ausschnitten.