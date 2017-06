Home Aktuell Lange Nacht der Kirchen live auf radio klassik Stephansdom.

Am Freitag 9. Juni 2017 öffnen die christlichen Kirchen in ganz Österreich wieder ihre Türen. Ein buntes Programm lädt zur Teilnahme. radio klassik Stephansdom überträgt von 18 Uhr bis 21 Uhr live von Programmpunkten in Wien. Das Team der Wortredaktion ist für Sie unterwegs! Hören Sie uns zu und holen Sie sich einen Gusto!