Home AufgeMUKt! Lautenist Klaus Haidl.

Zu Gast bei Marion Eigl sind dieses Mal Lautenist Klaus Haidl (mit Bart) und Michael Posch (mit Sonnenbrille), Studiengangsleiter des Studiengangs Alte Musik an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Klaus Haidl wird bald seinen Master an der MUK machen. Schon während des Studiums standen er und Michael Posch gemeinsam auf der Bühne, zum Beispiel in Michael Niavaranis Globe Wien oder mit Accentus Austria. 2013 hat Klaus sein eigenes Ensemble für Alte Musik gegeründet, zeitgeist.