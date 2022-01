Home Opernsalon Lawrence Brownlee.

Am 9. Jänner dieses Jahres plauderte Thomas Dänermark, Generalsekretär der Freunde der Wiener Staatsoper, im Hotel Bristol mit dem amerikanischen Sänger Lawrence Brownlee. Er zählt zu den führenden Persönlichkeit der Opernwelt und wird als „internationaler Star des Belcanto-Opernrepertoires“ (New York Times) geführt. Letztes Jahr trat Lawrence Brownlee der Juilliard School als Distinguished Visiting Faculty Member bei. Er ist auch als künstlerischer Berater für die Opera Philadelphia tätig. An der Wiener Staatsoper sang er wichtige Belcanto-Rollen von Bellini, Donizetti und Rossini: Elvino (Sonnambula), Nemorino (Lʼelisir dʼamore), Almaviva (Il barbiere di Siviglia) und zuletzt Don Ramiro in Rossinis Cenerentola.

Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper.

Gestaltung Peter Schweighofer.