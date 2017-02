Home Rubato Le Malentendu

Ein Stück über Heimat, Rückkehr und Entwicklung in unterschiedliche Richtungen: Das Missverständnis (Le Malentendu) nach dem gleichnamigen Stück von Albert Camus. Am Dienstag, 21. Februar 2017, hat die Oper von Fabian Panisello im Wiener Semper-Depot Premiere. In dieser Koproduktion der Neuen Oper Wien mit dem Teatro Colon (Argentinien), den Teatros del Canal & Teatro Real (Madrid) und dem Centre National de Création Musicale (CIRM) führt Christoph Zauber Regie. Die musikalische Leitung hat Walter Kobéra. Beide sind live zu Gast im Studio bei Ursula Magnes.