Interpreten: Kunz, Seefried, Schöffler u.a. Wr. Philharmoniker, Wr. Staatsopernchor, Böhm

Label: ica Classics

EAN: 5060244551473

Archivaufnahmen diverser Labels und Radiostationen werden meist in Verbindung mit Geburtstagen oder Todestagen von Komponistinnen und Komponisten bzw. ausführenden Künstlerinnen und Künstlern auf CD veröffentlicht. Zwischendurch gibt es jedoch, scheinbar „grundlos“, auch immer wieder Überraschungen, wie Le Nozze di Figaro von W.A. Mozart aus London vom 13. September 1954. Eine ganz besondere CD.

Am 12. März 1945, knapp 2 Monate vor Kriegsende in Europa, wurde die Wiener Staatsoper bei einem Luftangriff der Alliierten bis auf ihre Grundmauern und noch weiter zerstört. 10 Jahre sollte es dauern, dass der Prachtbau an der Ringstraße wiedereröffnet und somit wieder seiner musikalischen Bestimmung zugeführt werden konnte. Eine Dekade, in der das Ensemble der Staatsoper nicht untätig gewesen ist. War es zuerst die Wiener Volksoper, die als „Ausweichquartier“ genutzt wurde, so fand sich bald das Theater an der Wien als Ort regelmäßiger Aufführungen. Dirigent Josef Krips galt als treibende musikalische Kraft jener Zeit, auch als Begründer des sogenannten Wiener Mozartstiles, der noch heute mit Irmgard Seefried, Erich Kunz, Paul Schöffler, Walter Berry und anderen in Verbindung gebracht wird.

Außerhalb von Wien gastierte dieses Ensemble in den Nachkriegsjahren, auch hier vorwiegend mit Mozart, u.a. in London. 1947 unter Krips im Royal Opera House, 1954 dann schon unter Karl Böhm, dem wiedereingesetzten Direktor der Staatsoper, in der Londoner Festival Hall. Fast 65 Jahre schlummerte ein Radiomitschnitt von Mozarts Le Nozze die Figaro vom 13. September 1954 im Archiv der BBC, jetzt ist er auf CD erhältlich und für Opernfreunde eine Bereicherung in Sachen Da Ponte Oper. Paul Schöffler und Lisa della Casa als gräfliches Paar, Irmgard Seefried in der Rolle der Susanna, Erich Kunz als Figaro und Sena Jurinac, jahrzehntelange Stütze der Wiener Staatsoper, als quicklebendiger Cherubino. Dazu Rosette Anday, Oskar Czerwenka und Murray Dickie, William Wernigh, Anny Felbermayer und in der kleinen Rolle des Antonio, Walter Berry. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. (mg)