Zur christlichen Hoffnung gehört, dass das Leben nicht mit dem physischen Tod verloren ist. Doch was bedeutet ein „Leben nach dem Tod“? Was ist mit Bildern wie Himmel, Hölle und Fegefeuer gemeint? Was heißt Auferstehung und wie unterscheidet sie sich vom Glauben an Reinkarnation? Hubert Philipp Weber, Lehrbeauftragter für Dogmatische Theologie an der Universität Wien, Erzbischöflicher Sekretär und thelogischer Mitarbeiter von Kardinal Christoph Schönborn klärt in seinem neun Buch ebenso schlüssig wie verständlich über die „Letzten Dinge“ auf. Gegenüber radio klassik Stephansdom kommt er auf Fragen, die er im Buch aufwirft zu sprechen. Eine Sendung von Stefan Kronthaler und Stefan Hauser.

