Auf dem Weg zum Frau-Sein.

Andrea Haselmayr ist acht Jahre alt, als ihr linker Eierstock entfernt werden muss. Was das genau bedeutet, ist ihr damals nicht bewusst. In der Pubertät ist sie die Letzte ihres Jahrgangs, die ihre Menstruation bekommt. Drei Tage vor ihrem 16. Geburtstag. Die Freude ist groß. Dreizehn Jahre später ist Andrea Haselmayr eine junge Frau mit einem eigenen Unternehmen als selbstständige Grafikerin. Die Arbeit erfordert viel Einsatz. Zu viel.

Bei einer Routineuntersuchung wird an ihrem noch vorhandenen Eierstock ein Borderline-Tumor festgestellt. Ihr Arzt rät zur Entfernung des Eierstocks. Doch Andrea Haselmayr entscheidet sich anders. Einen Tag vor der OP sagt sie den Termin ab, packt ihre Sachen und fährt in eine Hütte in den Bregenzer Wald. Mit einem Kopf voller Fragen: Was möchte mir mein Körper damit sagen? Warum greift mein Körper mich an? Und meine Weiblichkeit? Ein Jahr lang beschäftigt sie sich intensiv mit ihrem Leben, ändert ihre Ernährung, reduziert die Arbeit. Als sie sich wieder untersuchen lässt, ist der Tumor so klein, dass er ohne Gefahr für den Eierstock entfernt werden kann. Einen Monat später ist Andrea Haselmayr schwanger.

Mit ihrer Geschichte ist Andrea Haselmayr nicht alleine: auch ihre Schwester Verena Haselmayr und ihre Freundin Denise Rosenberger ringen mitunter mit der eigenen Weiblichkeit. Und erfahren, wie Ernährung das Leben und den weiblichen Zyklus positiv beeinflussen kann. Entstanden ist daraus ein eigenes Buch „Eat like a woman“ und der Blog femininefood.at.



Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

Hier einige Winter-Rezepte aus dem Buch „Eat like a woman.“ Erschienen im Brandstätter Verlag, 2018:

FOTOCREDIT: Lukas Lorenz.