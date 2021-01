Home Quergehört Lebenswege und Perspektiven zum Nachhören.

Aus unseren Perspektiven und Lebenswegen dieser Woche:

In den Lebenswegen porträtierten wir am vergangenen Sonntag, Karl Rinder, Schon als Sechsjähriger hat er eine spezielle Leidenschaft entdeckt: seine Liebe zu Brieftauben. 70 Jahre später ist der St. Pöltener ein vielfach ausgezeichneter Taubenzüchter und besitzt die mit 22 Jahren älteste Brieftaube Österreichs. Marlene Groihofer hat Karl Rinder für die Lebenswege besucht.

Der Künstler Arik Brauer verstarb am 24. Jänner. Er verstand sich als Agnostiker, trotzdem war er von der Bibel fasziniert. Sein Leben lang hat er Szenen aus dem Alten Testament gemalt. Und er hat die Bibel neu erzählt. Wir wiederholten eine Sendung von Stefanie Jeller über Arik Brauer aus dem Jahr 2018:

Am Mittwoch ging es in den Perspektiven um den Lyriker Paul Celan. Der Wiener Dogmatikprofessor Jan-Heiner Tück kam in der Sendung zu Wort.