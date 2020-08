Home Rezensionen Stars in Lech.

Auch in Lech am Arlberg gibt es in diesem Jahr ein Neuauflage des dort ansässigen Classic Festivals. Mit Opernstars wie Camilla Nylund und Piotr Beczala gibt es ein vielseitiges Programm. Helmut Pitsch war radio klassik Stephansdom beim Eröffnungskonzert dabei.

(c) Lech Zürs Tourismus