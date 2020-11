Diesmal gibt es historische Aufnahmen! Wir hören Günter Ramin an seiner Orgel in der Thomaskirche in Leipzig. Es folgt Albert Schweitzer an seiner Lieblingsorgel im elsässischen Gunsbach. Dann Marcel Dupré in New York mit einem Sinfoniesatz von Charles-Marie Widor. Wir hören Franz Falter mit Musik von Max Reger an der alten Riesenorgel im Stephansdom, deren Nachfolgerin vor einem Monat feierlich eingeweiht wurde. Schließlich noch eine echte Sensation: der italienische Orgelkomponist und-Virtuose Marco Enrico Bossi wurde auf einer Welte-Orgel mit dem Trauermarsch aus Frédéric Chopins Klaviersonate festgehalten.

