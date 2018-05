Der Operettenfenster-Juni steht ganz im Zeichen des Lehár Festival Bad Ischl. Wir haben eine bunte Auswahl getroffen zwischen Mitschnitten von Aufführungen, die in den vergangenen Saisonen das Publikum in Bad Ischl begeistert haben und den aktuell auf dem Programm stehenden Produktionen: Paul Abrahams „Die Blume von Hawaii“, Franz Lehárs „Land des Lächelns“ sowie „Sissi in Concert“, eine von Paul Hertel zusammengestellte Suite der berühmten Musik von Anton Profes aus Ernst Marischkas Sissi-Filmtrilogie.

Vorgestellt werden die Aufnahmen von Thomas Enzinger, Intendant und Geschäftsführer des Lehár Festivals Bad Ischl. Das samstägliche und sonntägliche Operetten-Wetter mit Thomas Enzinger – kurz, pointiert, aufregend.

Samstags, Klassik um 1

Sonntags, Klassik um 12

2. Juni: Lehár – Das Land des Lächelns

3. Juni: Fall – Der fidele Bauer

9. Juni: Straus – Die Perlen der Cleopatra

10. Juni: Abraham – Die Blume von Hawaii

16. Juni: Lehár – Frasquita

17. Juni: Lehár – Eva

23. Juni: Fall – Die Kaiserin

24. Juni: Profes/Hertel – Suite aus der Filmmusik zu „Sissi“