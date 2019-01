Home Rubato Lehrbaumer und Einem.

Der Pianist, Organist und Dirigent Robert Lehrbaumer gehört zu den Hauptinterpreten der Musik von Gottfried von Einem. Er hat u.a. Einems gesamtes Klavierwerk auf CD eingespielt und ist mehrfacher Uraufführungsinterpret und auch Widmungsträger von Einem’scher Musik. Am 13. Jänner gestaltet er gemeinsam mit Freunden, kurz vor Einems 101. Geburtstag, den Abschluss des Einem-Gedenkjahres in St. Pölten. Ein ganz spezielles Gesprächskonzert mit Werken von Einem selbst, aber auch mit Musikstücken seiner Lieblingskomponisten steht dabei auf dem Programm. Michael Gmasz hat den Künstler ins Rubatostudio eingeladen, um zu erfahren, was diesen Abend so besonders macht und warum Gottfried von Einem so einen großen Stellenwert im Repertoire von Robert Lehrbaumer hat.

Foto © lehrbaumer.com – Das Bild zeigt eine persönliche Notiz von Gottfried von Einem an Robert Lehrbaumer, wo es am Ende heißt „Lehrbaumer gehört zu den im Technischen wie Musikalischen begabtesten Musikern, die ich kenne.“