Anerkannter Sibelius-Experte und in den letzten Jahren vorzugsweise mit Beethoven-Konzerten im pianistischen Reisegepäck zu erleben (The Beethoven Journey), ließ das Thema der jüngsten CD des 1970 geborenen Norwegers besonders aufhorchen: Balladen und Nocturnes von Chopin. Leif Ove Andsnes meint, es habe lange gedauert, bis er wirklich Zugang gefunden habe zu diesem Komponisten. „Er erschien mir kompliziert, ich fühlte mich bei ihm nicht wohl. In den letzten zehn Jahren ist etwas mit mir passiert. Ich weiß nicht, was es ist, doch jetzt erlebe ich seine Musik als unglaublich groß, als eine ganz einzigartige Stimme – völlig anders als früher.“ Nun hingegen bestehe kein Zweifel, speziell die Balladen seien für ihn „so ziemlich die großartigste Musik, die es für Klavier gibt“.

Leif Ove Andsnes typisch unaufgeregt-nüchtern und dennoch überzeugend mit den vier Chopin-Balladen, aufgelockert durch das Mozart-Klavierkonzert B-Dur KV 456 – geleitet vom Pianisten.