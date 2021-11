Home Advertorial Leipzig. Wo Musik den Ton angibt.

Die faszinierende Kraft der Musik ist in Leipzig überall zu spüren – auf Straßen und Plätzen, in Kirchen, Konzertsälen und an den vielen authentischen Wirkungsstätten berühmter Musiker. Und das hat Tradition: In den vergangenen Jahrhunderten lebten und arbeiteten hier über 500 Komponisten, darunter die Größen der Musikgeschichte: Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Clara und Robert Schumann ebenso wie Richard Wagner, Edvard Grieg, Albert Lortzing, Gustav Mahler und Hanns Eisler.



Skyline von Leipzig – Augustusplatz mit Oper und Gewandhaus © LTM/Punctum

Zum reichen musikalischen Erbe gehören auch das Gewandhausorchester oder der weltberühmte Thomanerchor. Und nicht zu vergessen: die Oper, die sich seit jeher der Pflege des Wagner-Erbes verpflichtet fühlt und zu den ältesten bürgerlichen Musiktheaterbühnen Europas zählt.

Bach, Wagner, Mendelssohn und Mahler – Leipzig begeistert mit hochkarätigen Musikfestivals

Doch Leipzig hat nicht nur eine große Musikgeschichte, hier wird Tradition auch gelebt. Die Stadt würdigt alljährlich „ihre“ Musiker mit hochkarätigen Festivals, die Gäste aus der ganzen Welt begeistern. Der musikalische Terminkalender bis 2023 ist rekordverdächtig und macht Leipzig erneut zum Mekka für Klassikfans. Bach, Wagner, Mendelssohn und Mahler stehen dabei im Zentrum der Festivals.



Jedes Jahr ehrt Leipzig seinen berühmten Thomaskantor mit dem Bachfest. Unter dem Motto „BACH – We Are Family“ werden vom 9. bis zum 19. Juni 2022 fast 30 Bach-Chöre, -Gesellschaften, -Ensembles und -Vereinigungen aus aller Welt nach Leipzig reisen, um den Komponisten an seinem Hauptwirkungsort zu feiern.



Thomanerchor, Leipzigs berühmter Knabenchor, vor der Thomaskirche © Philipp Kirschner

Im Sommer 2022 schaut die Musikwelt auch auf die Oper Leipzig: In der Geburtsstadt Richard Wagners werden alle dreizehn Opern des Komponisten in dem dreiwöchigen Festival „Wagner 22“ vom 20. Juni bis 14. Juli 2022 aufgeführt.



Oper Leipzig: „Der fliegende Holländer" von Richard Wagner © Tom Schulze

Felix Mendelssohn Bartholdys Leben und Wirken in Leipzig wird jährlich mit den Mendelssohn-Festtagen gewürdigt. Diese finden in Kooperation von Mendelssohn-Haus und Gewandhaus zu Leipzig rund um den Todestag des Komponisten, den 4. November, mit prominent besetzten Konzerten in beiden Häusern statt.



Mendelssohn-Haus © Andreas Schmidt

Im Mai 2023 steht das Gewandhaus ganz im Zeichen des Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler und ehrt ihn mit einem eigenen Festival (11.-29. Mai 2023). Zehn Weltklasseorchester interpretieren nicht nur sämtliche Sinfonien, sondern auch weitere Orchesterwerke Gustav Mahlers unter der Beteiligung weltberühmter Solisten.



Gewandhausorchester: Andris Nelsons am Dirigentenpult © Gert Mothes



