Sprachverliebt, feinfühlig und mit einer großen Portion Humor schreibt Lena Raubaum ihre Geschichten und Gedichte. In den Lebenswegen liest sie für uns aus ihren Büchern „Es gibt eine Zeit“, „Qualle im Krankenhaus“ und aus ihrer Dichtung „Archetypisch“, in der es um Noahs Nöte beim Bau der Arche geht. Sie erzählt, was sie von Otto Waalkes und auf dem Jakobsweg gelernt hat und dichtet über radio klassik Stephansdom.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Lena Raubaums neu gedichtetes Dornröschen – „Zornröschen“ – können Sie hier hören.

Von Lena Raubaum sind bisher folgende Bücher erschienen:

Es gibt eine Zeit. Tyrolia Verlag 2020

Die Knotenlöserin. Tyrolia Verlag, 2018

Qualle im Krankenhaus. Obelisk Verlag, 2019

Qualle im Tierheim. Obelisk Verlag, 2020

Qualle in der Küche. Obelisk Verlag, 2021 (erscheint dieser Tage!)

Ausflug mit Lama-Drama. Klett Verlag Sprachen, 2020

Weihnachten mit dem kleinen Yogi und Lasse, dem Rentier. Ein Weihnachtsbuch für Kinder über Achtsamkeit. BoD, 2015

Wortsetzung folgt. Gedichtband. (veröffentlicht als Lena Wiesbauer) Lebensgeschenke-Verlag, 2009