Lenker der Erzdiözese seit 25 Jahren.

Seit 14. September 1995 zeichnet Christoph Schönborn als Erzbischof für die größte Diözese in Österreich verantwortlich. In persönlichen Statments kommt er auf Erscheinungen und Entwicklungen in der Kirche in dieser Zeit zu sprechen. Eine Sendung von Michael Prüller und Stefan Hauser.