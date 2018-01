Home Rubato Lenny 100.

Dieses Jahr feiert die Musikwelt das 100. Jubiläum von Leonard Bernstein. Im Musikverein präsentierten die Wiener Philharmoniker am Vortag ihres Balles eine kleine Foto- Ausstellung und eine sehr persönliche Hommage an den amerikanischen Maestro: ein Buch mit Erinnerungen ihrer Mitglieder. Christa Ludwig, Placido Domingo, Dominique Meyer und natürlich die Philharmoniker ehrten die Erinnerung an eine große Persönlichkeit und hießen seine Tochter Nina Bernstein sowie die „Wiener“ Bernstein Familie willkommen. Hören Sie in dieser Stunde Erinnerungen von Wegbegleitern Leonard Bernsteins sowie Musik des Meisters- eine Neuauflage der West Side Story mit Kiri Te Kanawa und José Carreras ist zum Jubiläumsjahr erschienen.