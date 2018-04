Home Rubato Leonard Bernstein.

Im Rahmen der 5. Soirée kombinieren die Wiener Philharmoniker Leonard Bernsteins Symphonie Nr. 1 „Jeremiah“ (1942) mit Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5. Den Vokalpart des dritten Satzes „Lamentation“ in Bernsteins Symphonie übernimmt Elisabeth Kulman, wohl auch in den Fußstapfen von Christa Ludwig. „Jeremiah“ hätte am 28. Mai 1948 zum ersten Mal in Österreich, im Wiener Konzerthaus erklingen sollen. Es kam nicht dazu. Die Ressentiments gegen das Neue waren zu wirkmächtig. Ursula Magnes präsentiert im Bernstein-Jahr aktuelle CD-Veröffentllichungen mit Werken des Komponisten Bernstein, der im Glanz des Interpreten Bernstein gerne übersehen wird. Am 25. August gedenken wir seines 100. Geburtstages.

(c) Gedenktafel am Wiener Konzerthaus