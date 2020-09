Leoncavallo: Zazá.

Anlässlich der bevorstehenden Premiere im Theater an der Wien steht in der 223. Sendung von per opera ad astra Ruggero Leoncavallos Oper „Zazá“ auf dem Programm. Richard Schmitz hat zwar nur eine einzige Aufnahme zur Verfügung, Ermonela Jaho und Riccardo Massi sind aber durchaus hörenswert. Maurizio Benini gestaltet am Pult liebevoll das weitgehend vergessene Werk.

Bild © Theater an der Wien/ beyond Eva Vasari