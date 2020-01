Fidelio Urfassung.

Das Beethoven-Jahr ist im vollen Gang, ehe im März zwischen Wien und Bonn noch einige Gänge dazugeschalten werden. Am 1. Februar bietet die Wiener Staatsoper die Urfassung der Oper Fidelio, Leonore, zum spannenden Vergleich. Richard Schmitz schließt sich an und bringt Ausschnitte aus gleich fünf Einspielungen, die in den Jahren 1950 bis 2017 entstanden sind. Die Unterschiede sind hörbar eklatant, wenn Hans Altmann, Ferdinand Leitner, Herbert Blomstedt, John Eliot Gardiner oder René Jacobs dirigieren. Freuen Sie sich ebenso auf die Stimmen von Theo Adam, Paul Schöffler, Hillevi Martinpelto, Anton Dermota und Marlis Petersen.

