Interpreten: Christiane Karg, Gerold Huber, Chor des Bayerischen Rundfunks, Howard Arman

Label: harmonia mundi

EAN: 5400863055080

Fünf aktuelle Weihnachts-CDs haben wir Ihnen in den vergangenen Tagen als CDs des Tages vorgestellt. Michael Gmasz ist vor allem von Christiane Kargs neuer CD „Licht der Welt“ begeistert, auf der sie eine weihnachtliche Musikreise durch halb Europa unternimmt.

Nach ihrem großartigen Mahler-Lieder Album beschäftigt sich Christiane Karg nun mit Weihnachtsliedern. Ausgehend von den wunderbaren Liedern von Peter Cornelius hat sie ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit weiteren deutschsprachigen Liedern von Humperdinck, Schumann, Strauss, Mendelssohn und Marx. Aber auch mit französischen, spanischen und sogar norwegischen und finnischen Weihnachtsliedern, die sie, selbstverständlich, alle in Originalsprache singt. Abgesehen von so manchen Klassikern, wie eben jenen aus Peter Cornelius‘ Op. 8, beschreitet die Sopranistin auf Licht der Welt, so der Titel dieser CD, großteils unbekannte Pfade und präsentiert wundervolle Lieder von Jules Massenet, Cécile Chaminade oder des spanischen Komponisten Joaquín Nin y Castellanos.

Gemeinsam mit ihrem Klavierpartner Gerold Huber beweist Christiane Karg einmal mehr, dass sie zu den führenden Liedsängerinnen unserer Zeit gehört. Große Bögen, wie im Weihnachtsgefühl von Richard Strauss, glockenhelle Höhen in Marx‘ Christbaum und eine volle Mittellage und sonore Tiefen bei Sibelius‘ Giv mig ej glans prägen diese großartige CD. Bei fünf Liedern ist auch der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Howard Arman dabei und steuert quasi den „symphonischen“ Klang bei. Spannend gelungen sind dabei auch die Arrangements, die ebenfalls Howard Arman angefertigt hat.

Einziger Wermutstropfen, der allerdings nichts mit der musikalischen Qualität zu tun hat: Liebe harmonia mundi, bei einer solchen CD wäre ein Beihefttext auf Deutsch, neben Französisch und Englisch, sicher auch drin gewesen. (mg)