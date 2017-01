Ein Kreis, der sich schließt: Gleichsam aufgewachsen an der heutigen Musik und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien unterrichtet die in aller Welt auftretende Geigerin Lidia Baich seit 2014 selbst an der MUK. Im Gespräch erklärt die Musikerin, wie sehr sie selbst durchs Lehren lernt und dass sie ihren Studierenden (etwa Lalita Svete) als Vorbild die Stimmführung von Tenor Jon Vickers ans Herz legt.

