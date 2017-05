Home Rubato Liebe und Untergang.

„Love knows no ending – Liebe und Untergang“, so lautet das Motto der diesjährigen Internationalen Barocktage Stift Melk. KS Michael Schade, bis 2019 Künstlerischer Leiter des Festivals, ist live zu Gast im Rubato-Studio bei Ursula Magnes, die natürlich Fragen und eine vom Festivalprogramm inspirierte Playlist in petto hat.

(c) Daniela Matejschek