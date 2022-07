Home CD der Woche Lieben Sie Wien …?

Interpreten: Vienna Clarinet Connection

Label: Preiser Records

EAN: 717281915662

Dass die Vienna Clarinet Connection auf CD von sich hören ließ, ist nun auch schon wieder einige Jahre her. Jahre, in denen reichhaltiges Programm zusammengekommen ist, das nun für wert befunden wurde, auf die neue Scheibe gepresst zu werden. „Lieben Sie Wien …?“ ist der Titel der neuen CD.

Für Helmut Hödl, Rupert Fankhauser, Hubert Salmhofer und Wolfgang Kornberger lautet die Antwort auf die titelgebende Frage eindeutig – JA. Denn obwohl keiner der vier Musiker der Vienna Clarinet Connection tatsächlich aus Wien stammt, wurden sie doch alle vier vor allem in der Bundeshauptstadt musikalisch geprägt. Sei es durch Professorenpersönlichkeiten in den Studienjahren, Anstellungen in Wiener Orchestern und Universitäten oder durch das vielfältige Wiener Repertoire aus alter und neuer Zeit. In diesem Fall sind es Kreisler, Beethoven, Lehár, Mozart, Strauss und einige andere mehr, die sich die Vienna Clarinet Connection für das ganz eigene Klangformat zurechtgebogen hat.

Auch diesmal stammen die Arrangements aus eigener Feder, bzw. ist mit Schlaflos von Helmut Hödl sogar eine Eigenkomposition zu hören. Aus dem ohnehin schon aufregenden Pugnani Präludium und Allegro von Kreisler wird hier ein rhythmisch verschobenes, teils improvisiertes, teils wieder am Original gehaltenes fetziges Virtuosenstück für alle Beteiligten. Beethovens Fünfte wird quasi mit The Race von Yello verschmolzen und Tschaikowskys Nussknacker bietet die Basis für eine Ballettmusik à la VCC. Und dass Wien eben nicht nur aus Lehár’scher oder Bachner’scher Walzerseligkeit besteht, sondern eine Melange im besten Sinne der Übersetzung, nämlich eine Mischung, ein Schmelztiegel aus so vielen Kulturkreisen ist, zeigen die Werke des Faran Ensembles und A night in Tunisia von Dizzie Gillespie und Frank Paparelli. Eine abwechslungsreiche und gelungene Liebeserklärung an die lebenswerteste Stadt der Welt! (mg)