Das Liebesgefühl, sagt die Psychotherapeutin Rotraud Perner, ist in den Nervenzellen abgespeichert. Und kann jederzeit aktiviert werden. Sie schlägt vor, einmal mehr dem Gesang der Vögel zu lauschen, oder einer Blume beim Blühen zuzusehen. Und sich selbst zu hinterfragen, was tut mir gut und was nicht. Was macht mich liebesfähiger.

In der Sendung zum Valentinstag gibt Perner Liebestipps für Anfänger, Fortgeschrittene und Meister.